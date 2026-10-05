Бывшее консульство России в Варне стало площадкой арт-фестиваля

В болгарской Варне впервые открылось для публики здание бывшего генерального консульства России. Оно стало главной площадкой фестиваля современного искусства BUNA vol.
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