В Китае молния ударила в ракету сразу после старта

А в Китае стихия ударила по высокотехнологичной ракете со спутником на борту — сразу после старта. Благодаря защите оборудования космический аппарат и спутник на борту не получили повреждений — вывод на орбиту прошел штатно.
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