Филиппины отдают оборонный суверенитет под управление США — эксперт

Филиппины сами передают США свой суверенитет в сфере безопасности — то есть под внешнее управление, заявил старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов, 29 марта сообщает ТАСС.
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