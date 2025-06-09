В России резко упало производство водки

Производство водки в России сократилось в январе--мае год к году на 13,2 процента, до 25 миллионов декалитров, а общий объем изготовления алкогольной продукции упал еще более резко — на 20,4 процента, до 59,97 миллиона декалитров.
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