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В России резко упало производство водки

В России резко упало производство водки

Производство водки в России сократилось в январе--мае год к году на 13,2 процента, до 25 миллионов декалитров, а общий объем изготовления алкогольной продукции упал еще более резко — на 20,4 процента, до 59,97 миллиона декалитров.

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