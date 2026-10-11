ВС РФ поразили связанный с ВСУ логистический центр в Николаевской области

Российские силы нанесли удар беспилотниками по расположенному в Николаевской области Украины логистическому центру, который использовался для хранения грузов военного и двойного назначения, сообщили в Минобороны РФ.
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