Инфантино предложил странам ФИФА по 40 млн долларов за одобрение сделки по ЧМ

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино предложил каждой из 211 национальных ассоциаций по 40 миллионов долларов в обмен на одобрение плана по продаже части коммерческих прав на чемпионаты мира.
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