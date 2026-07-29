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Газета.ру

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Инфантино предложил странам ФИФА по 40 млн долларов за одобрение сделки по ЧМ

Инфантино предложил странам ФИФА по 40 млн долларов за одобрение сделки по ЧМ

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино предложил каждой из 211 национальных ассоциаций по 40 миллионов долларов в обмен на одобрение плана по продаже части коммерческих прав на чемпионаты мира.

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