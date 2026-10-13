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Царьград

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Главное в иноСМИ 13 октября: Трамп заставит Украину капитулировать. НАТО выдал план войны с Россией. В КНДР испытали баллистику

Главное в иноСМИ 13 октября: Трамп заставит Украину капитулировать. НАТО выдал план войны с Россией. В КНДР испытали баллистику

В западных СМИ траур: Дональда Трампа обвиняют в беспрецедентном давлении на Украину, которое должно заставить Киев капитулировать.

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Сергей Кочегаров

Интересно, что этот хенерал подразумевает под "доступной массой"  предназначенной для ведения затяжной войны на истощение? Может боезапас, оставшийся после второй мировой? Скорее всего такое и у нас ещё есть. А может он думает к 2029 году пополнить запас который на сегодня они сожрали совместно с хохлами? Так зачем нам ждать так долго? Зная где находится ядерный арсенал и установки НАТО может стоит не дать им возможности использовать это против нас? По мне, я бы нанес ракетный удар по арсеналам и установкам, а потом веерные бомбовые удары по крупным городам (а там куда попадет), ну а если не поймут — точечные ядерные удары по непонятливым. Конечно, и в нас что-то полетит, но ведь полетит и так и так. Так, что лучше «бей первым, Фреди».