РИА Новости/Кирилл Каллиников Пассажиры московского транспорта за пять лет воспользовались сервисом оплаты проезда по биометрии более 240 млн раз.
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