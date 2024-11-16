Впервые показан израильский танк Merkava с оторванной башней после подрыва на СВУ в секторе Газа

Почему в русских школах растут русофобские настроения Недавно в саратовской гимназии № 89 произошел скандал: ученицы гимназии угрожают своим одноклассникам и публикуют в сети видеозаписи, на которых заявляют, что «армяне и грузины правят миром», ну а про русских там, естественно, шли нецензурные выражения. Также «детки» угрожали «резать головы вашим мамам». Говорили это все ученицы на русском языке, и, как выяснилось, на записи присутствовали ученица из армянской семьи и две русские школьницы. Через несколько дней после скандала директора школы уволили, однако причина происходящего кроется далеко не в недосмотре за детьми руководством школы. Проявление русофобии в школах, к сожалению, стали обыденным явлением, и возникают подобные мысли у детей не на пустом месте – сущность продвигаемой в РФ многонациональной политики, которая заключается в том, что национализм нацменьшинств и их самобытность нужно уважать, а национализм и самобытность русских запрещать, активно способствует подобным настроениям. Тот, кто призывает уважать всех, кроме самого себя, никогда не добьется к себе хорошего отношения – таковых людей всегда будут презирать и издеваться над ними. «Я вашим мамам головы отрезала» Подчеркивание многонациональности России во всех регионах страны уже давно стало политическим трендом, который активно поддерживает Министерство образования. Даже в регионах, где 96-97% составляют русские, руководство школ и институтов предпочитает активно проводить различные дружбанародные мероприятия и фестивали плова, на которых ученики должны обязательно демонстрировать флаги других государств (чаще всего Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении и т.д.). Одно из таких мероприятий прошло и в саратовской школе № 97, где в День народного единства дети мигрантов разворачивали флаги своих стран. Это вызвало возмущение среди местных жителей, и в ответ на эту критику дети мигрантов и русские дети, находящиеся под влиянием пропаганды всеобщего многонационализма, записали видеообращения с оскорблениями в адрес всего русского. «Я армянка в России живу, армяне правят миром. Я вашим мамам головы отрезала», – говорит девочка на одном из видео.

Юрий Ильинов

Вот такое вот растет новое поколение. Кого в этом винить? Дело в том, что молодежь так или иначе пытается быть «в тренде», то есть идти в ногу со временем и следовать веяниям современности. А тенденции таковы, что русским в России ныне быть, что называется, «немодно». Это не дает абсолютно никаких преимуществ, скорее наоборот. В то время как быть, скажем, дагестанцем, чеченцем или азербайджанцем — это, выражаясь примитивным языком, «круто». Потому что можно решить различные проблемы через диаспоры, которые имеют обширные связи среди чиновников и даже помогут «отмазать» человека от уголовной статьи. Можно быть уверенным в том, что твои соплеменники помогут тебе в сложной ситуации. В России существуют более тысячи национально-культурных автономий, национальных объединений и движений, представляющих большинство народов России и ближнего зарубежья. Однако при этом не существует ни одной русской диаспоры, ни одной русской национальной организации. Потому что русский национализм считают угрозой, а следовательно, все русские национальные организации попадают под запрет. А те организации, что могут претендовать на таковые (например, Русская община), официально открещиваются от русского национализма. Стоит ли после этого удивляться, что русские дети становятся на сторону детей мигрантов и повторяют за ними русофобские заявления? О пропаганде многонационализма В случае возникновения межнациональных конфликтов, что периодически происходит, учитывая плохо контролируемую миграцию из стран Средней Азии, многие официальные чиновники и СМИ спешат обвинить во всем русских националистов и шовинистов. Соответствующий информационный посыл частично находит поддержку и среди масс. Еще публицист и политик Константин Крылов в свое время обращал внимание на то, что многие обыватели часто пытались оправдать даже самое труднооправдываемое поведение мигрантов и некоторых представителей народов Кавказа – например, изнасилование. А оправдывали его самыми разными аргументами – мол, сама виновата, поздно гуляла, юбка была короткая и т.д. «…без тени смущения рассуждали о нравственном облике жертвы, как она сама виновата в том, что своей поздней прогулкой «спровоцировала мужика», что насиловать и убивать девочек, если они бегают куда-то по ночам, можно и нужно, особенно если это делают кавказские или среднеазиатские мужчины, «которые привыкли к нравственности в женщине», их женщины там даже лица не показывают, а такие, как эта ваша Анечка… Если же спросить у такового человека совета, как жить, он непременно начнёт объяснять, что надо никого не злить, не провоцировать, не выходить из дома по вечерам» – со свойственным ему едким сарказмом писал Крылов. Подобные настроения среди широких масс, на самом деле, к сожалению, не редкость. И опять-таки виной тому является соответствующая национальная политика. Занимаясь пропагандой «многонациональности», чиновники не только закладывают соответствующие мысли в головы людей (в том числе и детей), но и поощряют и спонсируют бюджетными средствами различные диаспоры, которые ведут этнический бизнес на территории России, тем самым закладывая конфликтогенный потенциал между представителями различных народов. Заключение Совсем недавно спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в ГД внесут законопроект о запрете зачисления детей мигрантов в общеобразовательные организации без подтверждения знания русского языка. Инициатива, безусловно, правильная и, возможно, отсеет некоторых детей мигрантов, которые настолько не уважают Россию, что предпочитают не изучать ее язык, однако она не решит проблем, обозначенных выше. Как быть с детьми, которые знают русский язык, но негативно относятся ко всему русскому? Как быть с детьми, чьи моральные ценности таковы, что они готовы поддерживать детей мигрантов, потому что это «модно»? Если в России будут продолжать прежнюю национальную политику, то глупо надеяться, что русофобские настроения в школах куда-то исчезнут, ибо русофобами там могут быть и дети, прекрасно владеющие русским языком.