Приватизировать служебное жилье смогут врачи с высшей категорией или ученой степенью, проработавшие в госучреждениях региона не менее 10 лет и живущие в квартире не менее 7 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- КЗ «Седжаро» и «Сема...
- A «Седжаро» и «Сема...
- Семавик и Семавик...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым