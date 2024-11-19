"Грандиозный конец": в сенате США выступили с предупреждением Байдену

валерий тимофеев

Пока Россия не устроит показательную порку англосаксам, собачий вой и тявконье, на нас, не кончится! Будут захлебываться собственной желчью и слюной, но вой не прикротят, а вот увидя, как горят заводы на туманном альбионе, задумаются и включат мозги!!😀😝😜