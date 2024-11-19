Сенатор-республиканец Рэнд Пол© AP Photo / Manuel Balce Ceneta20,1 тыс прочтений Сегодня Разрешение наносить удары вглубь России американскими ракетами, данное ВСУ из Вашингтона, не соответствует конституции США и ставит страну под угрозу мировой войны, заявил американский сенатор Рэнд Пол в социальной сети X.
"Грандиозный конец": в сенате США выступили с предупреждением Байдену
Комментарии
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валерий тимофеев
Пока Россия не устроит показательную порку англосаксам, собачий вой и тявконье, на нас, не кончится! Будут захлебываться собственной желчью и слюной, но вой не прикротят, а вот увидя, как горят заводы на туманном альбионе, задумаются и включат мозги!!😀😝😜
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16 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Или мы опять будем проводить красные линии? Дать им так, чтобы было неповадно с нами силой мериться!
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10 час.
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