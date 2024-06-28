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Андронов о финале Кубка Стэнли: «Переживал за Тарасенко. Последняя пара лет у него получились тяжелыми, очень за него болею. Он молодец, что второй раз в карьере выиграл»

«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей НХЛ.

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