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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Блоки питания ASRock Taichi Series ATX 3.1 мощностью до 1650 Вт подойдут для бюджетных сбор...

Блоки питания ASRock Taichi Series ATX 3.1 мощностью до 1650 Вт подойдут для бюджетных сбор...

Блоки питания ASRock Taichi Series ATX 3.1 мощностью до 1650 Вт подойдут для бюджетных сборок и для экстремальных системASRock представила новую линейку блоков питания, включающую три серии: Challenger, Phantom Gaming и Taichi, каждая из которых предназначена для различных вычислительных потребностей.

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