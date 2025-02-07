Блоки питания ASRock Taichi Series ATX 3.1 мощностью до 1650 Вт подойдут для бюджетных сбор...

Блоки питания ASRock Taichi Series ATX 3.1 мощностью до 1650 Вт подойдут для бюджетных сборок и для экстремальных системASRock представила новую линейку блоков питания, включающую три серии: Challenger, Phantom Gaming и Taichi, каждая из которых предназначена для различных вычислительных потребностей.