От текущего момента до полной и безоговорочной капитуляции сатанинского Запада

Пока-что идёт упорная попытка силами нелюдей-бандеровцев и дебильных восточно-"европейцев" уничтожить тотально Народ России по плану сатанистов-триллионеров из Лондон-Сити и захватить российские богатства, что должно наполнить квадриллионы пустых бумажек на счетах триллионеров реальным наполнением.
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