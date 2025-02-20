Обычных жителей Карелии незаконно приравняли к майнерам криптовалют

Мирные потребители электроэнергии стали жертвами борьбы с криптовалютчиками В начале 2025 года энергетики без проверок, без разъяснительной информационной работы, на основании своих неверных данных, не отражающих степень благоустройства домов, ввели неподъемные тарифы для людей, которые, ….
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