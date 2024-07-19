В Могилеве пресечена противоправная деятельность владельца станции техобслуживания автомобилей и собственника коммерческой не...

В Могилеве пресечена противоправная деятельность владельца станции техобслуживания автомобилей и собственника коммерческой недвижимостиВ Могилеве пресечена незаконная деятельность владельца станций по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, связанная с уклонением от уплаты налогов.
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