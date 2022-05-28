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Британский эксперт высказал опасения, что Россия может ударить по Польше

Британский эксперт высказал опасения, что Россия может ударить по Польше

Россия может нанести удары по линиям снабжения в Польше из-за поставок западного оружия на Украину, заявил директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира Нил Мелвин в беседе, опубликованной 28 мая в газете Daily Express.

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