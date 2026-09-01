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Царьград

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Путин сообщил о повреждении Украиной 100 судов за 40 дней

Путин сообщил о повреждении Украиной 100 судов за 40 дней

Президент России Владимир Путин сообщил, что за 40 дней Украина повредила около 100 торговых судов, приведя к гибели моряков из Азербайджана и Турции.

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