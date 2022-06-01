Страна и люди

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ЧЁРНЫЕ ТРАНСПЛАНТОЛОГИ ИЗ КРАСНОГО КРЕСТА. МАРИУПОЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАСКРЫВАТЬ ТАЙНЫ

ЧЁРНЫЕ ТРАНСПЛАНТОЛОГИ ИЗ КРАСНОГО КРЕСТА. МАРИУПОЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАСКРЫВАТЬ ТАЙНЫ

БАЗА КРАСНОГО КРЕСТА В МАРИУПОЛЕ. ФОТО: VLADYS CREATOR / SHUTTERSTOCK.COM АЛЯ САМИТОВА На базе Международного комитета Красного Креста в освобождённом Мариуполе были найдены документы, которых не должно было быть у этой гуманитарной организации.

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