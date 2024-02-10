Трехлетний мальчик погиб при пожаре в частном доме на Урале

МЧС России по Свердловской области Пожар произошел в частном доме в Свердловской области. В результате погиб трехлетний мальчик, сообщил старший помощник руководителя регионального управления СК Александр Шульга.
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