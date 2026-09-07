В ущелье Безенги приостановили поисковое работы до светлого времени суток

НАЛЬЧИК, 7 сентября. /ТАСС/. Поисково-спасательные работы в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии, где ищут шестерых альпинистов, попавших под лавину, приостановлены до светлого времени суток.
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