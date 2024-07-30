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Работавший над открытием Игр в Сочи режиссер указал на отличие церемонии в Париже

Работавший над открытием Игр в Сочи режиссер указал на отличие церемонии в Париже

В отличие от церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи в Париже не применялось никаких технологических решений, обратил внимание режиссер и основатель дизайн-студии, участвовавший в подготовке мероприятия в 2014 году, Дмитрий Яковлевский.

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