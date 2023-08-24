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CNN: председатель КНР Си Цзиньпин не прибыл на бизнес-форум БРИКС

CNN: председатель КНР Си Цзиньпин не прибыл на бизнес-форум БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин не прибыл на бизнес-форум БРИКС в ЮАР. Об этом сообщает CNN. Уточняется, что китайский лидер не появился на мероприятии вопреки ожиданиям, причем отмена посещения встречи представителями Пекина никак не комментировалась.

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