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Аргументы недели

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В «Орлёнке» стартует XXI Всероссийский фестиваль-форум «Бумеранг»

В «Орлёнке» стартует XXI Всероссийский фестиваль-форум «Бумеранг»

19 сентября во Всероссийском детском центре «Орлёнок» пройдет торжественная церемония открытия XXI Всероссийского открытого фестиваля-форума детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг», организатором которого традиционно выступает Музей Победы.

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