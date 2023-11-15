Санкции в пролёте. Мишустин заявил, что гражданская авиация РФ выстояла

Российская авиация адаптировалась под западные санкции и «закрытое небо» Европы. Существенный рост авиаперевозок внутри страны свидетельствует о стабилизации ситуации в этой отрасли экономики, востребованности воздушных перевозок внутри страны и дальнейшем ее развитии.