Кадыров назвал самый эффективный способ выжить для украинских военных

Самый эффективный способ для украинских солдат выжить — сдаться в плен, этот метод уберег от неминуемой гибели жизни огромного количества простых украинцев, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
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