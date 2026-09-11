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«Киста от мовы»: почему украинские звезды бегут с корабля украинизации

«Киста от мовы»: почему украинские звезды бегут с корабля украинизации

Насильственная языковая политика Киева затрещала по швам там, где не ждали — в среде поп-элиты, годами кормившейся на лозунгах.

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