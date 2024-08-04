Синоптики рассказали, когда вернется жара: ждать осталось совсем недолго – до + 33 градусов после дождей Ольга БезродняяСиноптики прогнозируют, что в ближайшие дни жара сохранится лишь в отдельных регионах России.
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