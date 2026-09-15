Как коню зуб удаляли

Лечение и удаление зубов у животных это всегда непростая задача. Вы когда-нибудь видели, как удаляют зуб коню весом в полтонны? Чтобы избавить пациента от больного зуба, новосибирским ветеринарам пришлось собрать целую команду и задействовать спецтехнику.