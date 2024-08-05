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Русская весна

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Экс-офицер НАТО: Киев должен смириться с условиями РФ, так как он проиграл

Экс-офицер НАТО: Киев должен смириться с условиями РФ, так как он проиграл

Украине придется смириться с условиями России, так как она уже проиграла, заявил бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka.

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