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Лантратова: пенсионерам со стажем 30 лет в сельском хозяйстве положена надбавка 25%

Лантратова: пенсионерам со стажем 30 лет в сельском хозяйстве положена надбавка 25%

Неработающие пенсионеры, которые не менее 30 лет трудились в сельском хозяйстве, имеют право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии на 25%.

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