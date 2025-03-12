Для Европы подготовлен микрокар Toyota FT-Me[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Вместе с новым паркетником Toyota C-HR+ и обновленной моделью Toyota bZ4X на европейской электромобильной презентации компании был впервые показан шоу-кар Toyota FT-Me.
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