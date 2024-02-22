Cancer Cell: Хронический стресс способствует распространению рака

Специалисты из лаборатории Колд-Спринг-Харбор в Соединенных Штатах осуществили исследование, благодаря которому представится возможным достигнуть прорыва в понимании влияния хронического стресса на развитие рака.
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