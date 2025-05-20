Спорт и диета
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Спорт и диета

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Говяжий протеин — польза и плюсы применения

﻿﻿Знаете ли вы, что среднестатистический россиянин съедает около 14 килограммов говядины в год? В настоящее время на рынке доступны добавки на основе говяжьего белка, которые делают употребление этого белка более удобным.

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