Полиция Керчи ищет свидетелей происшествия. 24 ноября около 14.35 по улице Войкова неустановленный водитель - мужчина средних лет, плотного телосложения, невысокого роста, управляя автомобилем, предположительно микроавтобусом темно-синего цвета, осуществляя движение со стороны ул.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)