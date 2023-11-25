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Крым Оперативный

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Полиция Керчи ищет свидетелей происшествия

Полиция Керчи ищет свидетелей происшествия

Полиция Керчи ищет свидетелей происшествия. 24 ноября около 14.35 по улице Войкова неустановленный водитель - мужчина средних лет, плотного телосложения, невысокого роста, управляя автомобилем, предположительно микроавтобусом темно-синего цвета, осуществляя движение со стороны ул.

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