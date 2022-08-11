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Юран о неучастии Садыгова в матче с «Ростовом»: «У меня играет тот, кто лучше выглядел на тренировках»

Сергей Юран ответил на вопрос о причине его увольнения из «Химок». — Одна из самых популярных версий заключается в том, что на встречу 3-го тура с «Ростовом» [0:1] вы не выпустили сына владельца — Илью Садыгова и это стало как минимум поводом для конфликта с руководством.

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