Председатель парламента Грузии Папуашвили иронично высказался о Франции и ФРГ

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили с иронией прокомментировал претензии Франции и Германии к Илону Маску, который открыто критикует лидеров этих стран и занимает определенные политические позиции.
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