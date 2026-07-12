Ликсутов анонсировал еженедельные рейсы из Москвы в Ереван

Рейсы в Ереван с автовокзала "Красногвардейский" будут отправляться раз в неделю. Запуск маршрута стал итогом сотрудничества Службы развития вокзалов Московского метрополитена и перевозчиков, сообщил Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по транспорту.