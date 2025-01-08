«Ценные специалисты», без которых никак не сможет обойтись экономика России, похоже, активно начинают наводить свои порядки во тех сферах жизни, до которых дотягиваются.
«Моё такси – мои правила»: иноземец брал «доплату», если не хотели наличными или переводом платить
Комментарии
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И
Иринушка
Опять таки местная крыша. Вот недавно ехала маршруткой из Сходни (близко от Москвы), все очень вежливо и по расписанию.
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11 час.
ОН
Олег Никитин
Местная администрация проводит конкурс на перевозку, она и должна следить за перевозчиками.
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6 час.
sylpfide sylpfide
У нас в городе некоторые ценные специалисты пытаются такое проделывать. но не вешают объявление. а тихонько сообщают. что желательно перевести деньги на его карту и проезд будет дешевле. И это не только в маршрутном такси, но и в рейсовом автобусе. И люди идут на это.
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2 час.
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