Политика как он...
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Политика как она есть

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«Моё такси – мои правила»: иноземец брал «доплату», если не хотели наличными или переводом платить

«Моё такси – мои правила»: иноземец брал «доплату», если не хотели наличными или переводом платить

  «Ценные специалисты», без которых никак не сможет обойтись экономика России, похоже, активно начинают наводить свои порядки во тех сферах жизни, до которых дотягиваются.

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Комментарии
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И
Иринушка
Опять таки местная крыша. Вот недавно ехала маршруткой из Сходни (близко от Москвы), все очень вежливо и по расписанию.
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11 час.
ОН
Олег Никитин
Местная администрация проводит конкурс на перевозку, она и должна следить за перевозчиками.
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6 час.
sylpfide sylpfide
У нас в городе  некоторые ценные специалисты пытаются такое проделывать. но не вешают объявление. а тихонько сообщают. что желательно перевести деньги на его карту и проезд будет дешевле. И это не только в маршрутном такси, но и в рейсовом автобусе. И люди идут на это.
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2 час.

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