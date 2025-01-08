«Моё такси – мои правила»: иноземец брал «доплату», если не хотели наличными или переводом платить

Опять таки местная крыша. Вот недавно ехала маршруткой из Сходни (близко от Москвы), все очень вежливо и по расписанию.

sylpfide sylpfide

У нас в городе некоторые ценные специалисты пытаются такое проделывать. но не вешают объявление. а тихонько сообщают. что желательно перевести деньги на его карту и проезд будет дешевле. И это не только в маршрутном такси, но и в рейсовом автобусе. И люди идут на это.