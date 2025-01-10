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Царьград

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Диетолог озвучила способ приготовления красной рыбы, который сохранит её полезные свойства

Диетолог озвучила способ приготовления красной рыбы, который сохранит её полезные свойства

Появился рецепт запечённой красной рыбы от диетологаВрач-диетолог Елена Парецкая рассказала "Доктору Питеру", что каждому человеку по возможности нужно включить в свой рацион красную рыбу.

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