25 домов из известных фильмов и их реальная стоимость

Не все дома, в которых когда-то снимали культовые фильмы и сериалы, становятся «домами-музеями». Многие из них затем продают, как самую обычную недвижимость, или сдают посуточно, накручивая цену из-за известности.
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