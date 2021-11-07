Умер один из основателей регги-группы UB40 Теренс Уилсон

На 65-м году жизни скончался один из основателей британской регги-группы UB40 Теренс Уилсон. «Сегодня вечером мы узнали печальную новость о том, что бывший участник UB40 Теренс Уилсон, более известный как Астро, умер после непродолжительной болезни.