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Умер один из основателей регги-группы UB40 Теренс Уилсон

Умер один из основателей регги-группы UB40 Теренс Уилсон

На 65-м году жизни скончался один из основателей британской регги-группы UB40 Теренс Уилсон. «Сегодня вечером мы узнали печальную новость о том, что бывший участник UB40 Теренс Уилсон, более известный как Астро, умер после непродолжительной болезни.

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