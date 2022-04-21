Асенсио забил 11-й гол за «Реал» в этом сезоне. В двух предыдущих было 10

Хавбек «Реала» Марко Асенсио стал автором победного гола в матче Ла Лиги с «Осасуной» (3:1). 26-летний игрок забил 11-й гол в этом сезоне за мадридский клуб во всех турнирах (в 37 играх).
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