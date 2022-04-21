Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Яковлев
    Зачем мне знать о чём трепется этот болтун ?«Меня это пугает»...
  • Астон Мартин
    Надо возрождать русские программы , например "Конкурс русской песни"Алексей Мишин о «...
  • Адександр Соловьев
    Попади он пропадом за такие деньги, какие этот еврей платит участникам из нашего кармана!Когда прочитал, что Ягудин з...Алексей Мишин о «...

Асенсио забил 11-й гол за «Реал» в этом сезоне. В двух предыдущих было 10

Хавбек «Реала» Марко Асенсио стал автором победного гола в матче Ла Лиги с «Осасуной» (3:1). 26-летний игрок забил 11-й гол в этом сезоне за мадридский клуб во всех турнирах (в 37 играх).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх