Дмитрий Анатольевич, я вам текст написал!

.....вот прямо интересно.....а чем легитимны выборы в пиндостане на изначально захваченных отбросами старого света территориях местного населения Северной Америки????????....

ЛК

Любовь Кузьмина

О!!! Вот это нормально! А будут шебуршиться, прикончить их "Посейдоном", "Сарматом" и "Авангардом". Но прикончить желательно активных воинствующих, а народы пусть живут.