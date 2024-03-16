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Дмитрий Анатольевич, я вам текст написал!

Дмитрий Анатольевич, я вам текст написал!

Йоу, я держу этот нейбрхуд, бро! Ширнуться надо?Послушал я заседание ООН, посвящённое, внимание «ситуации на украине и российским выборам».

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Комментарии
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Леонид Попивняк
.....вот прямо интересно.....а чем легитимны выборы в пиндостане на изначально захваченных отбросами старого света территориях местного населения Северной Америки????????....
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11 час.
EV
Evgeni Velesik
Выпустили из гетто?
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ЛК
Любовь Кузьмина
О!!! Вот это нормально! А будут шебуршиться, прикончить их &quot;Посейдоном&quot;, &quot;Сарматом&quot; и &quot;Авангардом&quot;. Но прикончить желательно активных воинствующих, а народы пусть живут.
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