Йоу, я держу этот нейбрхуд, бро! Ширнуться надо?Послушал я заседание ООН, посвящённое, внимание «ситуации на украине и российским выборам».
Дмитрий Анатольевич, я вам текст написал!
Комментарии
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Леонид Попивняк
.....вот прямо интересно.....а чем легитимны выборы в пиндостане на изначально захваченных отбросами старого света территориях местного населения Северной Америки????????....
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11 час.
EV
Evgeni Velesik
Выпустили из гетто?
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9 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
О!!! Вот это нормально! А будут шебуршиться, прикончить их "Посейдоном", "Сарматом" и "Авангардом". Но прикончить желательно активных воинствующих, а народы пусть живут.
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8 час.
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