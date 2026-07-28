Энергообъекты Восточного Крыма подверглись ночной атаке БПЛА — часть населенных пунктов обесточена

Энергообъекты Восточного Крыма подверглись ночной атаке БПЛА — часть населенных пунктов обесточенаВ ночные часы во вторник беспилотные летательные аппараты ВСУ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, расположенным в восточной части Крымского полуострова.
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