🪖 Ялтинские волонтёры за год изготовили более 20 тысяч квадратных метров маскировочных сетей 120 единомышленников объединились больше года назад для помощи бойцам на передовой.
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🪖 Ялтинские волонтёры за год изготовили более 20 тысяч квадратных метров маскировочных сетей 120 единомышленников объединились больше года назад для помощи бойцам на передовой.