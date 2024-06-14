11 самых красивых выходов Кейт Миддлтон на параде Trooping The Colour

Принцесса объявила, что после продолжительного лечения появится на параде, посвященном дню рождения короля Новое фото принцессы, сделанное Мэттом ПортеусомГлядя на эти фото с традиционного ежегодного Trooping The Colour, становится немного грустно.
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