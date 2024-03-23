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Мировая реакция на теракт в Крокусе: осуждение и соболезнования

Реакции международных лидеров на теракт в "Крокусе" были ярко выражены. Генсек ОБСЕ назвала произошедшее "отвратительным" и подчеркнула, что подобные акты терроризма должны быть осуждены наиболее решительным образом.

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