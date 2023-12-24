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Россиянам перечислили популярные схемы мошенничества

Осенью 2023 года россияне стали активнее жаловаться на звонки телефонных мошенников. Злоумышленники пугают абонентов тем, что срок SIM-карты или договора на предоставление услуг связи якобы заканчивается, и предлагают его продлить, рассказал руководитель инфраструктуры Kaspersky Who Calls Дмитрий Швецов в комментарии Банки.

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