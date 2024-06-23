Британский политик отказался извиняться за поддержку позиции Путина по Украине

Global Look Press/Martyn Wheatley/Keystone Press Agency Лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж отказался извиняться за свои слова о том, что Запад расширением НАТО и Евросоюза на восток спровоцировал конфликт на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии